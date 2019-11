Hilfe bei Gewalt: Auch Wangen bietet jetzt Schutz für Frauen in Not

Der Verein „Frauen und Kinder in Not“ veranstaltet am Mittwoch, 27. November, eine Aktion zur Prävention von Gewalt gegen Frauen. Der Vortrag „Sicher. Unterwegs. Und Zuhause?“ findet um 15 Uhr in der Aula der Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch statt. Am Samstag, 30. November, findet um 14 Uhr ein Selbstbehauptungsworkshop für Frauen ab 16 Jahren in der Tanzschule Götz in Leutkirch statt. Eine telefonische Anmeldung unter 0751 / 16365 oder per E-Mail an kontakt@frauenhaus-ravensburg.de ist erwünscht.