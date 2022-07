Herrlicher Abend der Chöre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Volle Besucherränge gab es beim Abend der Chöre auf der Eglofser Freilichtbühne „Stiller Winkel“. Gut 250 Gäste sind der Einladung des Eglofser Männerchores am Freitagabend, 15. Juli gefolgt, um bestens gelaunt das sommerliche Konzert zu besuchen. Der Männerchor und seine Ensemblebesetzung Quintessenz, sowie seine Gäste vom Opfenbacher Notencocktail unterhielten bestens. Höhepunkte des Programms waren sicher der Deep Purple Song „Smoke on the water“ vom Männerchor und Solist Markus Frick gesungen, sowie „Music was my first love“ vom Opfenbacher Notencocktail interpretiert. Für Gänsehautstimmung gesorgt hat auch das gemeinsam von beiden Chören gesungene Schlusslied „I am his child“ ein Gospelsong von Moses Hogan. Mit Roman Hoffmann und Markus Ernst konnte der Männerchor dem Publikum zwei neue Sänger vorstellen. Ein anschließender Sängerhock mit kühlen Getränken leitete von diesem lauen Sommerabend in die Nacht über.