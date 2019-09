Herbstkonzert Ensemble Encasa: Mit Musik aus England gegen den Brexit

In seinem Herbstkonzert am Sonntag, 29. September, 11 Uhr, im Weberzunftsaal, präsentiert das Ensemble Encasa kammermusikalische Raritäten, diesmal von den britischen Inseln. Das Lehrkräfte-Ensemble der Jugendmusikschule will mit Musik von drei englischen Komponisten den geplanten Brexit thematisieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Konzert will das Land, seine Menschen, seine musikalisch-kulturelle Vielfalt und sein Erbe würdigen und eine musikalische Brücke bauen, die aufzeigt, dass das Königreich in jedem Fall ein Teil Europas ist, heißt es weiter. Es spielen Richard Nolte (Flöte), Gisela Feifel-Vischi (Oboe), Katrin Hegele (Klarinette), Andrea Osti (Fagott) und Anni Poikonen (Klavier).

Im Mittelpunkt des Konzertes steht eine junge Musikerin, die im Ensemble Encasa ihre musikalische Premiere im westlichen Allgäu feiert: Katrin Hegele, seit Sommer 2018 neue Lehrkraft für Klarinette an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) und Zweigstellenleiterin in Leutkirch, ist ehemalige Schülerin der JMS. Sie studierte zunächst Schulmusik mit dem Hauptfach Klarinette an der Staatlichen Hochschule für Musik in München. 2017 wechselte Katrin Hegele in das künstlerische Hauptfach Klarinette und spielte im Quartetto Clarinettissimo, in der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben, in Projektorchestern in der Schweiz sowie in Vorarlberg. Neben Katrin Hegele wird auch Gisela Feifel-Vischi zum ersten Mal im Ensemble Encasa mitwirken. Die Solo-Oboistin der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben stammt aus Oberschwaben und erhielt zeitweise Unterricht bei Michael Untch an der JMS Württembergisches Allgäu. Gisela Feifel-Vischi wirkte viele Jahre als sehr erfolgreiche Lehrerin an der Musikschule Ravensburg und betreut an der JMS die Oboen-Klasse als Elternzeit-Vertretung.

Folgende Stücke stehen laut Pressemitteilung auf dem Programm: Von Gustav Holst, der für sein Orchesterwerk "Die Planeten“ bekannt ist, erklingt das Bläserquintett op. 14. Sir Malcolm Arnold steuert drei volkstümliche Shantys bei. William Hurlstone war Komponist und Pianist und Encasa spielt seine große, romantische Musik.