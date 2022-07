Herausragende Abschlussergebnisse der Kaufleute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In sommerlichem Ambiente feierten die Berufsschülerinnen und Berufsschüler mit Ausbilder/-innen, Familie und Freunden den schulischen Abschluss ihrer kaufmännischen Berufsausbildung am Beruflichen Schulzentrum Wangen. 121 Auszubildende in den Berufen Bankkauffrau/mann, Industriekauffrau/mann, Groß- und Außenhandelskauffrau/mann, Groß- und Außenhandelsmanagement, Einzelhandelskauffrau/-mann und Verkäufer/in erhielten ihre Abschlusszeugnisse.

Neben der Abteilungsleiterin Sylvia Mauch gratulierte der Schulleiter Patrick Well den Auszubildenden zur bestandenen Abschlussprüfung. Patrick Well ging in seiner Rede auf die herausfordernde Schulzeit dieser Absolventen ein. Nach einer kurzen Eingewöhnung an der Kaufmännischen Berufsschule folgte eine für alle Beteiligten herausfordernde Zeit unter Panemiebedingungen. Umso größer war die Freude über die guten Ergebnisse.

So konnten unter den Auszubildenden 32 Preise für herausragende Leistungen verliehen werden. Als Schulbester, mit einem Zeugnisdurchschnitt von 1,1 wurde Sebastian Schlott geehrt. Seine Ausbildung absolviert er bei Netto Marken Discount AG & Co. KG, Amtzell-Geißelharz.

Den abschließenden Höhepunkt der Feier stellte die Verleihung des LEONHARDT & SPÖRI Förderpreises dar, der für herausragende fachliche, personale und soziale Kompetenzen ausgelobte Preis wird in der Sommerprüfung in den Berufsgruppen Industrie, Großhandel und Einzelhandel verliehen.

Die Preise erhielten Felix Schuster, Groß- und Außenhandelsmanagement, Naturkost Übelhör GmbH & Co. KG, Leutkirch-Friesenhofen, Sebastian Schlott, Einzelhandel, Sven Iberl, F. Schelkle Industrie-Service GmbH, Amtzell-Geiselharz und Laura Mayr, Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG, Wangen-Käferhofen beide Industriekaufleute, teilten sich den Leonhardt & Spöri Förderpreis in Höhe von 300 Euro.