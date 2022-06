Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die feierliche Buchpräsentation mit Ehrung aller KünstlerInnen und AutorInnen fand ihren Abschluss im Mai 2022. Menschen, mit und ohne Beeinträchtigungen, waren bundesweit eingeladen, am Projekt „Heraus mit den Sprachen“ teilzunehmen. Dieses Projekt wurde vom Verein „Wortfinder e.V.“ in Bielefeld ausgeschrieben. Zeichnungen und Texte wurden abschließend zu einem Buch gebunden und sind nun käuflich erwerbbar. Zwei Teilnehmerinnen aus St. Konrad Haslach erlebten die Ehrung in Bielefeld live.

„Das Projekt ‚Heraus mit den Sprachen‘ verlief alles in allem sehr erfolgreich“, hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins. Einiges verlief durch die Pandemie anders als geplant, aber die Teilnahme sei sehr hoch gewesen. Pandemiebedingt konnte keine dauerhafte inklusive Schreibwerkstatt zur Unterstützung eingerichtet werden, trotzdem seien KünstlerInnen durch die MitarbeiterIinnen in den Institutionen begleitet worden.

Christa Hüttlin und Heidemarie Pilecka haben am Wortfinderprojekt teilgenommen. Sie leben in St. Konrad Haslach. Im Rahmen des tagesstrukturierenden Angebots für die BewohnerInnen haben sie den Bildern, die andere KünstlerInnen gemalt haben, eine Sprache verliehen. Sie haben Texte und/oder Gedichte zum Bild verfasst und ihre Empfindung zum Ausdruck gebracht.

Als MitautorInnen wurden Christa Hüttlin und Heidemarie Pilecka zur Buchpräsentation nach Bielefeld eingeladen. Dort erlebten sie bleibende und unvergessliche Momente.

Der Festakt bildete für Christa Hüttlin und Heidemarie Pilecka den Höhepunkt der Arbeit. Er war beeindruckend, niveauvoll und unterhaltsam. Feierlich wurde ihnen auf der Bühne eine Blume überreicht. „Dieses Projekt, angefangen mit dem Aussuchen der Bilder, Schreiben der Texte, aktive Beteiligung bei der Auswahl, Anfahrt nach Bielefeld, Ehrung mit Fotoshooting und abschließend das Buch in den eigenen Händen zu halten, war im wahrsten Sinne des Wortes eine runde Sache, eine einmalige Erfahrung und eine Erweiterung ihrer Persönlichkeit. Gleichzeitig wurden Selbstwert, Wertschätzung, Perspektiven, Selbstverwirklichung, Fähigkeiten und Horizonterweiterung gestärkt“, schwärmt Norma Sperlich-Osterkorn begeistert.