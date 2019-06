Henriette Breunig malt das Plakat für das Kinderfesttheater

Das Plakat für das diesjährige Kinderfesttheater ist fertig und ausgewählt. Im Rahmen des Kunstunterrichts unter Anleitung von Uschi Peters fertigten die Schüler viele tolle und kreative Entwürfe an. Gewonnen hat der lebendige Entwurf von Henriette Breunig aus der siebten Klasse der Johann-Andreas-Rauch Realschule. Beim Kinderfesttheater 2019 wird das Stück „Alice im Wunderland“ nach Lewis Carroll aufgeführt. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 1. Juli, im Gästeamt Wangen. Die öffentlichen Aufführungen sind am Samstag, 13. Juli, um 19 Uhr, am Dienstag 16. Juli, um 19 Uhr, am Mittwoch, 17. Juli, um 15 Uhr und am Donnerstag, 18. Juli, um 18.30 Uhr. Foto: Schule