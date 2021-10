Helge und das Udo treten in der Häge-Schmiede auf

- Helge und das Udo treten am Samstag 9. Oktober, um 20.00 Uhr in der Häge-Schmiede in Wangen mit dem Programm „Sitzt - 20 Jahre kompetente Komik“ auf.

Das geht weit über das hinaus, was man als reine Wortakrobatik einordnen kann, heißt es im neuen Programm: „20 Jahre Jubiläum! Diese Nachricht hat gesessen! Der Schock sitzt tief. Die Frisur sitzt schief. Die Kostüme sitzen schlecht. Doch anstatt das Ganze auszusitzen, heißt das Motto: Jetzt erst recht! Denn eines ist klar: nach hunderten von Malen schwitzen, nach tausenden von Witzen – die Sketche und Pointen sitzen! Und statt sich zur Ruhe zu setzen, setzen der versessene Kieler und der als sicher gesetzte Schwabe noch eins drauf!“

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 07522/74-211, Reservierungen an Maria Neumann, an die Email: maria.neumann49@t-online.de oder über die Telefonnummer 07522/29131 oder über www.reservix.de. Karten gibt es auch an der Abendkasse, ab 18 Uhr geöffnet. Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel.