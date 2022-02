Helga Straube: Mit 75 Jahren zum Schwarzgurt

„Wer rastet, der rostet!“ – dies dachte sich Helge Straube, nachdem sie sich 2012 offiziell in den Ruhestand verabschiedet hatte. Neben Yoga und Fitnessstudio suchte die Ärztin bald nach einer zusätzlichen Herausforderung. Wie gut, dass das Karate-Dojo Taku Ku Kan Wangen gerade einen Anfängerkurs für Jukuren (50 Jahre und älter) startete. Bald besuchte sie eifrig und regelmäßig zweimal in der Woche das Training und ließ sich auch nicht entmutigen, als sie als Einzige der Anfängergruppe übrigblieb und fortan zusammen mit den Fortgeschrittenen trainieren musste. Konsequent verfolgte Straube in den folgenden Jahren ihren Karate-Weg weiter, legte alle Kyu-Gürtelprüfungen (Schülergrade) ab und besuchte auch immer wieder Karatelehrgänge.

Folgerichtig war daher, dass nun der Schwarzgurt beziehungsweise Meistergrad in Angriff genommen werden sollte. Die Vorbereitung hierzu war sehr anstrengend und ging oft nahe an Straubes Leistungsgrenze. Immer war ihr bewusst, dass eine solche Prüfung eine besondere Herausforderung darstellt und daher umfasste das Training drei, wenn möglich auch vier Einheiten pro Woche. Sehr diszipliniert meisterte sie alle Strapazen.

Wangener Dojo-Trainer Peter Hurter ist zufrieden

Am 22. Januar war es in Obertshausen soweit. Zunächst musste noch ein Lehrgang mit zwei Trainingseinheiten absolviert werden. Danach ging es zur Danprüfung. Die Aussage des japanischen Prüfers Hideo Ochi (neunter Dan), Chiefinstructor Europa der JKA (Japan Karate Association), eine gute Prüfung gemacht zu haben, war eine zusätzliche schöne Belohnung für die Anstrengungen der 75-jährigen Helge Straube. Sehr zufrieden mit dem Ergebnis nach der intensiven Vorbereitung zeigte sich auch der Wangener Dojo-Trainer Peter Hurter (sechster Dan).

Bemerkenswert ist, dass eine solche Leistung in diesem Alter im Deutschen JKA-Karate Bund (DJKB) nur äußerst selten vorkommt. Es zeigt aber auch, dass Karate bis ins hohe Alter betrieben werden kann.