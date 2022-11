„Helfen bringt Freude“: Vier Hilfsprojekte aus dem Raum Wangen unterstützt

Mehr als eine Million Euro haben die Leserinnen und Leser der Schwäbischen Zeitung 2021 für die Aktion „Helfen bringt Freude“ gespendet. Es war das zweitbeste Ergebnis nach 1,1 Millionen Euro im Vorjahr. Insgesamt kamen seit 2013 in Zusammenarbeit zwischen Diözesancaritasverband und Medienhaus 4,7 Millionen Euro zusammen. Auch Initiativen aus dem Raum Wangen wurden mit dem Geld unterstützt.

Zum sechsten Mal stand die Spendenaktion des Vorjahres unter dem Motto „Fluchtursachen bekämpfen“. Die Hälfte der Spendensumme ging auch im vergangenen Jahr wieder an drei Flüchtlingscamps im Nordirak, die damit unter anderem den Bau eines Fußballplatzes und eines Spielplatzes förderten. Von der anderen Hälfte profitierten 94 Flüchtlingsprojekte im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung mit einer Unterstützungssumme von jeweils 4700 Euro – darunter vier aus der Region Wangen.

Fluchtursachen auf unterschiedliche Art bekämpft

Die Zielsetzung war unterschiedlich, der Einsatzzweck aller vier Begünstigten derselbe. Fluchtursachen bekämpfen ließen sich sowohl vom Kißlegger Verein „Hoffnung Kindheit“ mit einem warmen Essen für 30 Cent pro Person in Indien als auch mit einem Lastenfahrrad, mit dem der Wangener Weltladen El Sol heute seine Fairtrade-Artikel ausliefern und mit dem Erlös aus fair gehandelten Produkten aus Entwicklungsländern die Produzenten unterstützen kann.

Als „Anlage in das Kapital Bildung und Ausbildung“ sieht das Amtzeller Machakos-Team des Vereins Füreinander-Miteinander das erhaltene Geld durch die SZ-Aktion „Helfen bringt Freude“. Es ist eine „solide wirtschaftliche und soziale Basis für Menschen in Afrika, die sonst keine oder nur wenig Chancen hätten“, heißt es in einem entsprechenden Schreiben.

Trotz Spendengeldern hatte es die vom Argenbühler Verein „Helfende Hände“ unterstützte Missionsstation Mutumba in Burundi auch im laufenden Jahr nicht einfach. Das Gute zuerst: Wegen rigoroser Einschränkungen forderte die Pandemie nur wenige Todesfälle und Infizierte, sagt Ferdl Rasch, Leiter des Vereins: „Deutlich schlimmer war der Einbruch von importierten Waren. Das Wenige, das ins Land kommt, ist vehement teuer.“

Kostensteigerung bei Hospitalneubau treibt Verein um

Der Kostenvoranschlag für den Hospitalneubau verliere ständig seine Gültigkeit und wachse in neue Größenordnungen. Ein weiterer Wermutstropfen ist auch die Abwertung des Euros gegenüber der Landeswährung: „Deshalb wurde schon mehrmals der Beginn des Bauvorhabens verschoben.“ Fertig sind aber die für das neue Krankenhaus benötigten Nebengebäude. Dazu gehören ein Hygieneraum und eine Wäscherei. Diese Räume wurden durch die Spende der SZ-Aktion „Helfen bringt Freude“ mitfinanziert.

Erfreulich ist Entwicklung der Machakoshilfe des Vereines Füreinander-Miteinander in Amtzell. Er unterhält seit vielen Jahren eine Schul- und Ausbildungspartnerschaft mit der Diözese Machakos bei Nairobi in Kenia. Aktuell erhalten nach Aussage von Vorstandsmitglied Paul Locherer 33 Kinder eine Unterstützung für das Schulgeld und die Schulspeisung inklusive einer ergänzenden Hilfe für notleidende Familien. Sieben Jugendliche bekommen Zuschüsse für die berufliche Ausbildung in der Fachschule für Gastronomie, ein Jugendlicher hat aufgrund seiner guten Noten die Zulassung für eine Universitätsstudium geschafft. „Aktuell gibt es erste Kontakte zwischen der Diözese Machakos und der Stiftung Liebenau, um jungen Menschen eine Ausbildung zur Krankenpflegerin oder zum Krankenpfleger zu ermöglichen“, erzählt Locherer.

Seit April sind die Schüler der El Sol-Klasse des Beruflichen Schulzentrums Wangen (BSW) mit ihrem Lastenfahrrad unterwegs. Damit können auch außerhalb der Wangener Innenstadt Kunden, die schon älter oder körperlich eingeschränkt sind, nachhaltig beliefert werden. Es dient aber auch dem Warentransport zwischen Schule und Laden.

Um eine andere Schule, nämlich die Kißlegger Realschule, geht es bei „Hoffnung Kindheit“. Der von Realschullehrer Andreas Kolb gegründete Verein, der den El Shaddai Charitable Trust und seine Arbeit unterstützt, konnte in diesem Jahr wieder ein „Lauf-Spektakel“ abhalten. Schüler und Lehrer legten dabei deutlich mehr als 1500 Kilometer zurück – und erliefen über 14000 Euro. „Ein gewaltiger Schritt in der Sicherung der Ausbildung für Unterprivilegierte. Die Reaktionen aus Indien waren überschwänglich“, heißt es auf der Homepage des Vereins.

Mahlzeiten zum Preis von 30 Cent je Essen

Keine Frage. Im Coronajahr 2021 wurde sehr viel Einfacheres, aber ebenso Wichtiges durch die Aktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt: Mahlzeiten – zum Preis von 30 Cent je Essen. „Im Zuge der Pandemie haben wir die Gelder vor allem für die tägliche Essensversorgung der Kinder, der Menschen in den Slums und den absolut mittellos gewordenen Wanderarbeitern verwendet“, sagt Andreas Kolb.