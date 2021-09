Heimatverein ergänzt die Vorstandschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur coronabedingt verspäteten Hauptversammlung des Heimatvereins Niederwangen konnte der Vorsitzende Berthold Riether 28 Mitglieder im Mehrzweckraum des Rathauses begrüßen.

Zunächst berichtete Schriftführer Peter Beck über das „Corona-Jahr“. Es konnten lediglich die Hauptversammlung und der Baumschneidekurs abgehalten werden. Abgesagt wurden die Gemarkungsputzete, das 15. Backhausfeschtle, der Jahresausflug nach Leutkirch und Urlau, der Lichtbildervortrag von Heimatpfleger Maier, die Beteiligung am Adventsmarkt sowie der Sensen-Mähkurs. Hinter den Kulissen wurde trotzdem gewirkt: Die Pflege des zentralen Pfarrgartens und des Dorfbrunnens sowie die Erneuerung des Holzzauns um die Kalvarienberg waren zentrale Aufgaben. Am Kapellendach wurde eine Notsicherung durchgeführt.

In nächster Zukunft stehen die Erneuerung des Missions-Kreuzes in Ettensweiler sowie die Sanierung der Pfarrmauer und umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen bei der Kalvarienberg-Kapelle an.

Gabi Rutka erwähnte im Backhausbericht, dass trotz Corona sieben Backtage, jeweils am ersten Montag im Monat, abgehalten werden konnten. Kassenführer Manfred Hasel bewies an Zahlen, dass trotz Ausfall des Backhausfestes der Verein mit einem „blauen Auge“ davon kam und einen kleinen Überschuss verbuchen konnte. Dies war nur dank einiger zuverlässiger Spender möglich. Die Pflege von Heimat und Brauchtum kann aufrechterhalten werden.

Keine Einwände gab es bei der Entlastung des Kassenführers, der Vorstandschaft und des Ausschusses. Bei den Neuwahlen für die nächsten drei Jahre gab es zwei Veränderungen: Der 2. Vorsitzende Emil Rutka und Schriftführer Peter Beck stellten sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl, für die Nachfolge wurden rechtzeitig die Weichen gestellt. Die Neuwahlen brachten jeweils ein einstimmiges Ergebnis: 1. Vorsitzender Berthold Riether, 2. Vorsitzender Peter Maier, Kassier Manfred Hasel, Schriftführer Benjamin Rießenberger. Ausschuss: Diemut Bek, Eva Frommknecht, Gertrud Keller, Andreas Klotz, Susanne Peter und Kraft Amtes Ortsvorsteher Roland Hasel.

Die beiden Ausgeschiedenen Rutka und Beck erhielten vom Heimatverein sowie von der Ortsverwaltung ein passendes und hochprozentiges Abschiedsgeschenk.

„Backmeister“ Emil Rutka erinnerte nochmals an die dringend notwendige „Backhaus-Verstärkung“ durch die „jüngere Generation“.