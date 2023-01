Geistliches Wort aus Wangen zu Heilige Drei Könige

Im Geistlichen Wort zu Dreikönig schreibt heuer Katharina Hischer, Pastoralreferentin der Seelsorgeeinheit „An der Argen“, über die symbolische Bedeutung der Heiligen Drei Könige. Sie sagt: „Die Einladung, an Jesus als Sohn Gottes und Messias zu glauben, geht an alle Menschen.“ Das ist ihr Geistliches Wort:

„Wo ist der neue König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen!“ So fragen die Weisen aus dem Morgenland den judäischen König Herodes nach Jesus. Sie sind aus weit entfernten Ländern nach Judäa gekommen, um Jesus zu begrüßen und anzubeten. Der Stern hat ihnen dabei den Weg gewiesen.

Katharina Hischer, Pastoralreferentin der Seelsorgeeinheit „An der Argen“ (Foto: pr/Hirscher)

Eigentlich eine etwas absurd klingende Geschichte. Heutzutage würde man über die Sterndeuter wahrscheinlich sagen, dass sie etwas zu sehr am mitgebrachten Weihrauch geschnüffelt hätten. Doch ihre Suche nach Jesus ist weit mehr als ein Spleen.

Sie kommen nicht aus dem jüdischen Umfeld, sondern aus anderen Ländern, in denen Heiden leben. Eigentlich sollte Jesus nur zum Volk Israel gesandt sein, Gottes heiligem Volk. Andere Völker sind von dem Heil ausgeschlossen. Dennoch kommen diese als frühe Besucher zur Krippe.

Der Stern als „Geburtsanzeige“

Die Weisen sind ein erster Hinweis darauf, dass Jesus nicht nur zu den Menschen in Israel gesandt ist, sondern zu allen Menschen, die bereit sind an ihn zu glauben. Sie erkennen in dem Stern das große Wunder, das Gottes Sohn Mensch geworden ist.

Der Stern ist quasi die Geburtsanzeige Gottes an die Welt. So kann auch der zweite Name dieses Festtages gedeutet werden: Epiphanie – Erscheinung des Herrn. Gottes Sohn ist in der Welt erschienen und seine Geburt wird durch den Stern allen Menschen verkündet und bekanntgegeben.

Die drei Weisen stehen dafür als Symbol. Dieser Eindruck wird oft bei der Darstellung noch verstärkt: Sie bekamen die Hautfarben, der Menschen, die auf den damals bekannten Kontinenten lebten und wurden in den verschiedenen Lebensaltern dargestellt.

Eine Einladung an alle Menschen

Dies zeigt deutlich: Die Einladung, an Jesus als Sohn Gottes und Messias zu glauben, geht an alle Menschen. Die Einladung gilt auch für uns heute noch. Wir sind auch eingeladen dem Stern zu folgen und an Jesus zu glauben. Haben wir den Mut, wie die Weisen aus dem Morgenland aufzubrechen und uns auf den Weg zum Kind in der Krippe zu machen.