Heftige Niederlage für TG-Oberligaturner

Für die stark dezimierte Oberligamannschaft der TG Wangen/Eisenharz hat am vergangenen Wochenende eine schwere Begegnung auf dem Plan gestanden. Mit nur vier Turnern, die damit alle einen Sechskampf bestreiten mussten, ging es für die TG als Außenseiter zum Tabellendritten WTG Heckengäu.

Aufgrund einer Verletzung von Moritz Mittmann und dem Umstand, dass drei weitere wichtige Turner leider verhindert waren, hieß es für Stefan Merath, Finn Ruchti, Lukas Mader und Jakob Hölz sich zum ersten Mal in dieser Saison an allen sechs Geräten zu beweisen. Da die WTG Heckengäu von Anfang an als Favorit um die Meisterschaft turnte und in den bisherigen Wettkämpfen gezeigt hat, dass sie zu Recht zur Spitze gehören, ging die TG ganz klar als Außenseiter in den Wettkampf.

Am Boden konnte keines der vier Duelle gewonnen werden. Die WTG konnte ihren Heimvorteil klar nutzen, während die Allgäuer auf der fremden Bodenbahn zu kämpfen hatten.

Nur Finn Ruchti überzeugt am Pauschenpferd

Am Pauschenpferd war die Spannung im Team groß, es war sehr ungewiss, wie sich Jakob Hölz und Lukas Mader wohl schlagen werden. Beide sind nicht gerade als Pauschenpferdspezialisten bekannt und mussten gezwungenermaßen ihr Oberligadebüt an diesem Gerät geben. So konnte nur Finn Ruchti am Pauschenpferd überzeugen und die ersten drei Scorepunkte für sein Team erzielen.

Mit 25 Punkten Rückstand ging es an den Ringen weiter. Hier konnte Stefan Merath für sein Team weiter zwei Scorepunkte holen. Die anderen Turner verloren ihre Duelle.

Der Sprung ging viel zu klar an die Gegner und am Barren zeigte sich deutlich die mangelnde Sechskampferfahrung der TG Turner. Jakob Hölz konnte seine Übung als einziger Allgäuer fehlerfrei zu Ende bringen.

Von den Strapazen der ersten fünf Geräte gezeichnet war auch am Reck nichts mehr zu holen. Das Fehlen der Reckspezialisten hatte eine 0:20-Niederlage zur Folge. Somit stand es am Ende 85:5 für die WTG Heckengäu.

Im letzten Duell gegen Kirhcheim geht es um den Abstieg

Ein kleines Trostpflaster ist es, dass immerhin vier der sechs besten Sechskämpfer im Wettkampf von der TG Wangen Eisenharz kamen. Als Tabellenletzter geht die TG Wangen/Eisenharz 2 am 13. April beim VfL Kirchheim ins letzte Duell der Vorrunde. Dann gilt es im Ligafinale, den Abstieg in die Verbandsliga zu verhindern.