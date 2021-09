Sachschaden an einer Hebebühne hat derjenige verursacht, der sich in der Nacht zum Mittwoch Zutritt zu einem umzäunten Gelände um die alte Sporthalle in der Wangener Jahnstraße verschafft hat.

Der Täter hantierte laut Polizei mit der dort abgestellten Hebebühne und verursachte am Dach der Halle einen Sachschaden, der bislang nicht näher beziffert werden kann. Das Polizeirevier Wangen ermittelt. Hinweise werden unter Telefon 07522/9840 erbeten.