Haser will in den CDU-Landesvorstand

Der hiesige CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser will in den Landesvorstand seiner Partei. Laut Mitteilung des Ravensburger Kreisverbands bewirbt sich der Immenrieder beim Landesparteitag in Weingarten am ersten Mai-Wochenende erstmals um einen Beisitzerposten.

Aus dem Landkreis Ravensburg kandidieren überdies für das Gremium erneut die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle aus Bad Wurzach und der in Horgenzell aufgewachsene Europarlamentarier Norbert Lins. Bürkle will nach CDU-Angaben wieder ins Präsidium rücken, Lins bewirbt sich abermals als Beisitzer.

Gelingt Raimund Haser der Sprung in den Vorstand, nimmt er binnen kurzer Zeit eine weitere landespolitische Funktion ein. Seit 2016 als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Wangen-Illertal in Stuttgart, wurde er erst vor wenigen Monaten in den CDU-Fraktionsvorstand gewählt. Er, Stefanie Bürkle und Norbert Lins können beim Parteitag offenbar auf die Delegierten der Region zählen: „Alle drei Kandidaten haben die volle Unterstützung des CDU-Bezirks- und Kreisvorstandes“, bekundet der Ravensburger CDU-Kreisvorsitzende Christian Natterer aus Wangen in der Mitteilung. Nach seinen Angaben findet am 3. und 4. Mai erstmals seit 1995 wieder ein Landesparteitag der Christdemokraten im Landkreis statt.