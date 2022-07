Harpissima – Ein Fest für die Harfe

Vom 16. bis zum 17. Juli findet in der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu in Wangen das Harfenfestival „Harpissima“ statt. Die Harfe mit ihrem imposanten Äußeren und dem faszinierenden Klang steht zwei Tage im Fokus von Konzerten, Masterclass und einer Instrumentenausstellung, zu der die Harfenbauer „Salvi“ und „Lyon & Healy“ einladen. Zu Gast ist die renommierte Harfenistin Silke Aichhorn.

Beim Eröffnungskonzert am Samstag, 16. Juli, um 19 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche in Wangen präsentieren die Harfenistinnen Silke Aichhorn und Sabrina von Lüdinghausen die Harfe. Beide Musikerinnen gehören zu den gefragtesten Harfenistinnen und treten solistisch wie auch mit Orchester in den großen Konzerthäusern Europas auf, wie es in der Ankündigung heißt.

Auch am Sonntag, 17. Juli, um 16 Uhr steht die Harfe im Mittelpunkt eines Schülerkonzertes in der JMS.

Die Firmen „Salvi“ und „Lyon & Healy“ laden ganztags zu einer Instrumenten- und Zubehörausstellung ein.

„Harpissima“ wurde vor über 10 Jahren in Italien initiiert, wo es sich zu einem der beliebtesten Festivals der Harfenwelt entwickelte. Seitdem gastiert „Harpissima“ jedes Jahr in verschiedenen Hochschulen, Musikschulen und Konzertsälen.

Konzerte und Masterclass sind kostenfrei. Für die Masterclass am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr kann man sich per E-Mail an info@salvimusic.de anmelden.