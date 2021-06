Handy spenden, Leid beenden!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 19. bis zum 27. Juni findet in Wangen die Woche der Goldhandys statt. Dabei handelt es sich um eine Aktionswoche, welche von der Hilfsorganisation Missio bundesweit ausgerufen wird und die von Schülern eines Religionskurses am Beruflichen Schulzentrums Wangen und dem katholischen Jugendausschuss durchgeführt wird. Ziel des Projektes ist es, möglichst viele alte Handys und Smartphones zu sammeln. Die Funktionsfähigkeit spielt dabei keine Rolle. Reparaturfähige Handys werden instandgesetzt und verkauft, die restlichen Handys werden zur Gewinnung ihrer Rohstoffe recycelt. Dieser Aufbereitungs- und Recyclingprozess wird von der Partnerorganisation von Missio „Mobile-Box“ durchgeführt.

Für jedes aufbereitete Handy erhält Missio 2 Euro, für jedes recycelte 40 Cent. Im Falle von recycelten Handys werden die Daten physisch durch den Recycling-Prozess (Schreddern) gelöscht. Im Falle der Wiederverwendung werden die Daten bei „Mobile-Box“ mithilfe der herstellereigenen Verfahren gelöscht. Die Erlöse gehen an Hilfsprojekte in der Demokratischen Republik Kongo, in der seit 1996 ein grausamer Bürgerkrieg herrscht. Zahlreiche Rebellengruppen finanzieren sich vordergründig dadurch, dass sie die Bodenschätze des Kongos, die unter anderem für unsere Handys benötigt werden, ausbeuten. Die Rebellen sind im Ost des Kongos mächtiger als die schwache Regierung. Sie verursachen durch Vergewaltigungen und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit unfassbares Leid. Daher setzt das von Missio finanzierte Projekt „Schutzengel“ genau hier an. Das Projekt bietet unter anderem medizinische, juristische und psychologische Hilfe für Opfer von Vergewaltigungen und anderen Gewalttaten an. Durch die Abgabe alter Handys und Smartphones kann jeder seinen Beitrag zur Aktion leisten.

Die Schüler des BSW können ihre alten Geräte an verschiedenen Sammelboxen im Schulgebäude abgeben. Eine Sammelbox für die gesamte Bevölkerung befindet sich im schuleigenen El Sol-Weltladen in der Herrenstraße 36. Außerdem steht am Mittwoch, den 23. Juni und am Samstag, den 26. Juni jeweils von 9-12 Uhr an der Martinskirche ein Infostand mit einer weiteren Sammelbox. Dort informieren Jugendliche der katholischen Jugendgruppen über die Aktion Goldhandy. Jedes Handy zählt, daher sind alle Leserinnen und Leser herzlich eingeladen, durch die Spende ihrer alten Geräte die Situation der Menschen im Kongo zu verbessern und gemeinsam dem Leid ein Ende zu setzen.