Handtasche aus Auto gestohlen

Aus einem unverschlossenen Wagen hat ein Dieb am Montagabend eine Handtasche gestohlen, heißt es in einer Pressemeldung. Der Täter öffnete den Audi, den eine Frau nur wenige Minuten in der Herrenstraße stehen ließ. In der Tasche, die er von der Rückbank mitnahm, befand sich neben einem Mobiltelefon auch die Geldtasche der 58-Jährigen mit mehreren hundert Euro Bargeld. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet unter Telefon 07522 / 98 40 um Hinweise.