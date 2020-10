Handgemachter Techno in Beutelsau

Wer Jazz und Techno liebt, kommt im Jazz Point Wangen am Freitag, 23. Oktober, mit dem Leo Betzl Trio (LBT) im Clublokal Schwarzer Hasen in Beutelsau voll auf seine Kosten, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr.

Handgemachter Techno und feinste Improvisation sei die Melange des Abends, so die Veranstalter. Das dem Jazz entspringende Klaviertrio LBT habe in den letzten Jahren eine wundersame Wandlung zum gefeierten Techno-Act vollzogen. Das mache Musikkritiker genauso glücklich wie das spätestens nach dem dritten Track tanzende Publikum jeglicher Altersgeneration. Ihr unverkennbarer Sound mit treibender Kickdrum, irrlichterndem Klavier und fettem Bass lasse definitiv niemanden stillsitzen. Wie die drei Jungs ihren akustischen Instrumenten die ungeheuerlichsten Klänge entlocken, bleibe so geheimnisvoll wie faszinierend. Mit ihrem neuen Programm „Stereo“ bringen sie Modern Jazz und Techno gekonnt zusammen, schreibt der Jazz Point. Weitere Informationen unter www.jazzpoint-wangen.de. Kartenvorverkauf in der Tabakstube Wangen unter der Telefonnummer 07522/3789.