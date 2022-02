Handballerinnen der MTG Wangen müssen mit einem Punkt leben

Lange Gesichter haben die Handballerinnen der MTG Wangen am vergangenen Sonntagnachmittag gemacht, als die Schlusssirene ertönte. Wangen hatte sich in der Verbandsliga viel vorgenommen, schaffte beim SC Lehr allerdings nur ein 20:20 – zur Pause hatten die Gäste noch mit 10:7 geführt. Im Kampf um Platz zwei büßte die MTG dadurch einen Punkt gegenüber der SG Ober-/Unterhausen ein.

Ohne Harz und eher nervös startete Wangen in die Partie. Der SC Lehr ist für die Wangenerinnen kein unbekannter Gegner und gerade in der eigenen Halle in Ulm-Lehr, in der absolutes Harzverbot herrscht, ist die Mannschaft laut Mitteilung der MTG nur schwer zu schlagen. Der Beginn der Partie war sehr ausgeglichen. Keine Mannschaft konnte sich wirklich absetzen und so stand es in der 13. Minute 4:4. Die MTG versuchte sich in dieser Partie wieder an einer 5:1-Abwehr, um so das Spiel der Gastgeberinnen im Rückraum zu stören und zu unterbinden. Doch die MTG erwischte nicht den besten Tag. Immer wieder gelang es den SC-Spielerinnen, einfache Tore zu erzielen. In der 18. Spielminute ging aber ein Ruck durch das Team der MTG – Wangen setzte sich bis zur 28. Minute auf 10:6 ab, zur Pause stand es 10:7.

In der Kabine sprach Co-Trainer Christoph Hörmann die vielen technischen Fehler im Angriff an und motivierte seine Mannschaft, in der Abwehr aggressiver zu verteidigen. Allerdings hatten die Gäste auch in der zweiten keinen guten Start. Durch einfache Tore verkürzte Lehr in der 32. Minute auf 9:10. Doch die MTG steigerte sich dann und setzte sich bis zur 40. Minute auf 15:12 ab. Allerdings schaffte es Wangen nicht, den Abstand auf mehr als drei Tore zu erhöhen.

Ab der 50. Minute hatten die Lehrerinnen wieder eine bessere Phase, in der 54. Minute erzielten sie den Ausgleichstreffer zum 19:19. Als dann auch noch Johanna Rasch mit einer laut MTG „fragwürdigen Zwei-Minuten-Strafe“ vom Feld musste, stand das Spiel komplett auf der Kippe. In der 56. Minute traf Beatrice Ruhland mit einem Siebenmeter zum Führungstreffer für Lehr (20:19). Katrin Aumann glich zwei Minuten vor Schluss zum 20:20 aus. Es waren noch 1:14 Minuten zu spielen und Wangen bekam eine weitere Zwei-Minuten-Zeitstrafe. Doch der SC Lehr scheiterte am Pfosten und es blieb beim Unentschieden.

„Zu viele technische Fehler haben den tapfer kämpfenden Gegner unnötig stark gemacht und zurück ins Spiel gebracht“, sagte MTG-Co-Trainer Hörmann. „Wir dürfen das Spiel nach diesem Verlauf nicht aus der Hand geben. Es ist trotzdem ein Punkt.“ Am kommenden Samstag wollten es die Wangenerinnen in der heimischen Argenhalle wieder besser machen. Doch am Mittwoch wurde das geplante Derby gegen den TV Weingarten wegen Corona-Fällen beim TVW abgesagt.