Handballerinnen der MTG Wangen kassieren bittere Niederlage

Dieses Heimspiel ist überhaupt nicht nach dem Geschmack der MTG Wangen verlaufen. Die Handballerinnen verloren in der Verbandsliga gegen die HSG Ermstal mit 26:28 (14:15). Dabei machten die Allgäuerinnen laut Mitteilung in der heimischen Argenhalle zu viele technische Fehler, leisteten sich zahlreiche Fehlwürfe und zeigten zu wenig Kampfgeist. Schon am Mittwoch haben die Wangenerinnen die Chance, es wieder besser zu machen. Dann steht das Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten SG Ober-/Unterhausen an.

Seit einigen Wochen ist der Wurm drin bei den Handballerinnen der MTG. Wie in den vergangenen Spielen haben die Wangenerinnen auch den Start gegen die HSG Ermstal verschlafen. Die Partie war laut Mitteilung geprägt von Unkonzentriertheiten und so gingen die Gäste gleich mit 2:0 in Führung. In der achten Minute schaffte es die MTG, zum 3:3 auszugleichen. Doch die Wangenerinnen fanden im Angriff nicht den nötigen Zug zum Tor und so zog die HSG bis zur 15. Minute auf 7:5 davon. Immer wieder fand Wangen zu seinem gewohnten Spiel zurück und glich in der 17. Minute wieder zum 7:7 aus. Doch diese Hochphase war jeweils nur von kurzer Dauer.

In der Abwehr wurde nicht aggressiv und kompakt genug verteidigt und so machte es die MTG den Gästen teilweise leicht. Mit einem 5:0-Lauf zog Ermstal bis zur 22. Minute auf 12:7 davon. Immerhin kämpften sich die Wangenerinnen bis zur Halbzeit wieder auf ein Tor heran. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit besann sich die MTG ihrer Stärken und verkürzte auf 14:15.

In der Kabine sprach Wangens Trainergespann Zsolt Balogh/Christoph Hörmann die zu vielen technischen Fehler und Fehlwürfe an. Außerdem wurde die zu lasche Abwehr kritisiert. Wangens Spielerinnen nahmen sich vor, die erste Halbzeit abzuhaken und in der zweiten Halbzeit voll anzugreifen.

Diese Vorgabe wurde von den MTG-Spielerinnen in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit auch umgesetzt. Durch zwei schnelle Tore zog Wangen an der HSG vorbei und führte mit 17:15. In den darauffolgenden Spielminuten waren es ein Kopf-an-Kopf-Rennen beider Teams. Keine Mannschaft schaffte es, sich auf mehr als zwei Tore abzusetzen. Die MTG hatte allerdings immer noch Schwierigkeiten, die gegnerische Kreisläuferin in den Griff zu bekommen und scheiterte zudem zu oft an der HSG-Torhüterin. Die Gäste nutzten die Fehler der Wangenerinnen aus und führten in der 50. Minute mit 26:23. Nun schaffte es die MTG nicht mehr, diesen Rückstand in den letzten zehn Minuten wettzumachen. Es fehlte der letzte Kampfgeist und so musste die MTG am Ende eine bittere 26:28-Niederlage hinnehmen.

„Wir durchlaufen momentan eine schwierige Phase, und das gerade jetzt im Saisonendspurt“, sagte MTG-Trainer Zsolt Balogh. Drei der letzten fünf Spiele endeten Unentschieden, nur das Nachholspiel gegen den TV Weingarten gewann die MTG. „Wir müssen unbedingt unsere Wurfquote verbessern, sonst werden wir am Mittwoch gegen die SG Ober-/Unterhausen keine Chance haben“, meinte Balogh. Der aktuelle Tabellenzweite, der in dieser Saison bislang erst einmal verloren hat, ist die nächste große Herausforderung für die Wangenerinnen. Spielbeginn in der Argenhalle ist am Mittwoch um 20.30 Uhr. „Die Mannschaft würde sich bei dieser schweren Aufgabe über heimisches Publikum sehr freuen“, heißt es in der Mitteilung. In den kommenden Wochen hat die MTG dann drei Auswärtsspiele in Folge.