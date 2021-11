Handballerinnen der MTG siegen ohne zu überzeugen

Die Handballerinnen der MTG Wangen bleiben in der Verbandsliga als Tabellendritter an den Spitzenteams der Liga dran. Die MTG siegte beim VfL Pfullingen mit 29:27 (17:13), zeigte auswärts aber keine gute Leistung. Nach einem durchwachsenen Spiel sprachen die Wangenerinnen selbst von einem durchaus glücklichen Sieg.

Die MTG-Spielerinnen hatten sich viel vorgenommen, aber an der Umsetzung scheiterte es laut Mitteilung in der Kurt-App-Halle in Pfullingen. Wangen fand schlecht ins Spiel. Fehlpässe und Absprachefehler in der Abwehr dominierten das Spiel der Wangenerinnen. Dennoch führten die Allgäuerinnen in der sechsten Minute nach dem Treffer von Chantal Ferreiro mit 4:2. Anschließend lief es für die Mannschaft von Co-Trainer Christoph Hörmann besser. Die MTG spielte den gewohnten Tempohandball und baute die Führung bis zur 20. Minute auf 11:7 aus. Dann brach die MTG wieder etwas ein und der VfL glich in der 25. Minute durch Katrin Pieringer zum 12:12 aus. Doch die MTG bewies Kampfgeist, traf viermal von den Außenpositionen (dreimal Katrin Aumann, einmal Nadine Schirnik) und lag zur Pause wieder mit vier Toren in Führung (17:13).

Doch auch zu Beginn der zweiten Halbzeit tat sich Wangen schwer. Fehler in der Abwehr verschafften der gegnerischen Kreisläuferin Platz und der VfL verkürzte auf 15:17. Doch ab diesem Zeitpunkt rief die MTG ihre gewohnte Leistung ab. Durch schnelle Tore und eine starke Abwehr vergrößerten die Gäste den Abstand Tor um Tor. In der 52. Minute warf Nadine Schirnik den Treffer zum 27:20 – der Sieg für Wangen schien zu diesem Zeitpunkt eigentlich fast sicher zu sein. Bis zur 55. Minute und dem Treffer von Aumann zum 29:22 deutete nichts auf eine spannende Schlussphase hin. Vielleicht fühlten sich die Wangenerinnen aber zu sicher. In der Abwehr standen sie nicht mehr kompakt und das Angriffsspiel war geprägt von Einzelaktionen und schnellen Abschlüssen. So machte die MTG das Spiel unnötig spannend. Wangen gelang kein Treffer mehr, Pfullingen kam immer näher heran. Wangen brachte den Vorsprung aber doch über die Zeit und schaffte den vierten Sieg in Folge.

„Leider haben wir es nicht geschafft, an der Leistung und der Stimmung vom vergangenen Spiel gegen die SG Ober-/Unterhausen anzuknüpfen“, meinte Trainer Hörmann. „Dennoch hatten wir Phasen, in denen wir unser gewohntes Spiel abrufen und den Vorsprung ausbauen konnten, das hat uns in den letzten fünf Minuten, die nicht zufriedenstellend waren, die zwei Punkte gerettet.“