Handballerinnen aus Wangen und Weingarten können weiter auf ihre Trainer setzen

Die aktuelle Saison ist abgebrochen worden, bis zur neuen Saison sind es noch einige Monate. Dennoch freuen sich die Handballerinnen der MTG Wangen und des TV Weingarten schon jetzt darauf, bald wieder auf dem Feld stehen zu dürfen. Auf den Trainerbänken wird sich bei beiden Mannschaften nichts ändern – beim TVW wird es aber einen kleinen Umbruch im Kader geben.

Nachdem die Verantwortlichen der MTG Wangen bereits bei den Männern ein Zeichen für die Zukunft gesetzt und mit Trainer Sebastian Staudacher verlängert haben, ist nun das Frauenteam an der Reihe gewesen. Das aus Isny stammende Trainerteam des Verbandsligisten bleibt bei der MTG. Zsolt Balogh wird auch in der kommenden Saison mit seinem Co-Trainer Christoph Hörmann die Entwicklung der jungen Mannschaft vorantreiben. „Wir sind sehr glücklich, dass wir den Weg bei den Frauen weiter mit Zsolt und Christoph bestreiten dürfen“, sagte Ruth Spieler, Sportliche Leiterin des Wangener Frauenhandballs. „Beide sind unheimlich engagiert und die Chemie zwischen ihnen und der Mannschaft stimmt. Wir sind sehr optimistisch und freuen uns auf die kommende Saison.“ Lob für die Isnyer gibt es auch vom MTG-Sportvorstand Reinhard Geyer: „Beide haben sich hervorragend in den Verein integriert und machen einen richtig guten Job. Wir sind sehr glücklich und es ist natürlich auch ein tolles Zeichen an die Mannschaft in dieser momentan schwierigen Situation.“

Zum Saisonstart im September und Oktober wurden nur ein paar Spiele ausgetragen, dann wurde die Handballsaison unterbrochen. Doch auch mit einer geplanten Wiederaufnahme Anfang Februar wurde es nichts, stattdessen gab es schließlich den kompletten Abbruch und die Annullierung der Saison. Die MTG Wangen und auch der TV Weingarten konnten sich daher nicht in der neuen Verbandsliga beweisen. Daher gilt schon früh das ganze Augenmerk der neuen Saison. Es bleiben allerdings einige Fragezeichen. So wissen auch die MTG-Trainer nicht, wieviel Potenzial ihre Mannschaft in der neuen Liga hat. „Wir kennen nur wenige Mannschaften in der Verbandsliga, und aufgrund der aktuellen Situation lässt sich diese Frage momentan nicht seriös beantworten“, sagte Co-Trainer Christoph Hörmann im Gespräch mit dem MTG-Pressesprecher Markus Weber. „Wir haben leider einen sehr kleinen Kader, und der Abgang von Sophia Ludwig spielt uns nicht wirklich in die Karten.“ Über Zugänge würden sich die Wangener freuen – noch gibt es laut Hörmann aber „nichts zu vermelden“. Balogh ist allerdings optimistisch: „Ich bin davon überzeugt, dass wir das vorhandene Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben.“

Der TV Weingarten absolvierte nur ein Saisonspiel, seither halten sich die TVW-Spielerinnen mit Onlinetrainings und Laufeinheiten fit. Wie beim Ligakonkurrenten Wangen kann auch Weingarten weiter auf seinen Trainer setzen. Manfred Kugel hat für die kommende Saison zugesagt. Wie der Kader des TVW aussehen wird, steht allerdings noch nicht fest. Laut Vorstand Andreas Glatzer werden einige etablierte Spielerinnen nicht mehr zur Verfügung stehen. „Wir treiben den Umbruch in der ersten Mannschaft voran und setzen verstärkt auf die Jugend“, teilte Glatzer mit.

In Wangen bekommen die Spielerinnen von Balogh jede Woche Aufgaben, um fit zu bleiben. „Klar ist jedoch, dass ein Home-Workout kein Handballtraining ersetzen kann“, sagte Balogh im Gespräch mit Weber. „Wir können es kaum erwarten, wieder Handball spielen zu dürfen.“ Schließlich habe man laut Hörmann „fast ein Jahr verloren“.