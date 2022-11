Handball-Verbandsliga: Publikum peitscht MTG Wangen zum Sieg

Rund 600 begeisterte Zuschauer hat es in den letzten fünf Minuten am Samstag nicht mehr auf den Bänken gehalten, als die Handballer der MTG Wangen mit 28:24 (14:9) gegen den ehemaligen Württembergligisten SKV Unterensingen in der Verbandsliga ihren achten Saisonsieg einfuhren. Timo Feistle, Sportlicher Leiter der MTG, war beeindruckt: „Am Ende war die Halle schon ein Faktor. Wenn die ganze Halle steht, spielt es sich leichter.“ Ein Faktor für den Sieg war definitiv auch die Leistung der Mannschaft von Trainer Sebastian Staudacher, die in der ersten Halbzeit souverän in Führung ging und den SKV auf Abstand hielt. „Erste Halbzeit super verteidigt, super Torwart dahinter. Unser Plan ist aufgegangen, dass wir aggressiv sind, aber trotzdem unsere Kompaktheit nicht verlieren“, lobte Staudacher das Spiel seiner Mannschaft.

Die große Spannung folgte in der zweiten Halbzeit. Erst mal gelang es der MTG ihren Vorsprung von 14:9 aus der ersten Hälfte zu halten und bis zur 41. Minute auf 17:11 auszubauen. Aber dann holte die Mannschaft aus Unterensingen von Trainer Michael Schwöbel auf und glich elf Minuten vor Spielende auf 20:20 aus. „Wir waren im Kopf nicht mehr so auf dem Feld, habe ich das Gefühl gehabt und dann geht es relativ schnell im Handball, dann ist der Ausgleich da. Das lag schon daran, dass wir vorne keine Lösungen mehr gefunden haben und nicht ins Tempospiel gekommen sind“, erklärte Staudacher den Einbruch. Zusätzliche Zeitstrafen für Johannes Kraft und Elia Mayer machten es nicht leichter für die Wangener, die sich aber wieder fingen und in ihr Spiel zurückfanden. „Wie wir uns dann aus den Gleichstand wieder rausgefightet haben und wieder in Führung gehen konnten, wieder stabil in der Deckung weitergespielt haben, da habe ich großen Respekt vor meiner Mannschaft“, sagte ein sehr zufriedener Wangen-Trainer.

Den Endstand von 28:24 nahm SKV-Trainer Schwöbel, der selbst eine Gelbe Karte wegen Meckerns kassierte, sportlich und fand lobende Worte für die MTG: „28 Tore gegen Wangen zu bekommen, ist in Ordnung.“ Immerhin gelang es dem SKV das Tempospiel der Wangener auszuhebeln, aber: „Leider sind wir in kein Tempo reingekommen. 50 Prozent der Angriffe waren halbherzig und dann noch einige Fehlwürfe dabei. In der zweiten Halbzeit haben wir dann eigentlich die Lösung gefunden und waren auf Unentschieden dran. Dann kamen aber wieder Fehlwürfe und Zeitstrafen und es wurde schwierig“.

Der Sieg gegen den SKV Unterensingen war nicht nur einfach ein weiterer Sieg der Wangener in der Verbandsliga, sondern auch eine Bestätigung für den Erfolg der MTG Wangen in ihrer Jugendarbeit der vergangenen Jahre. Die meisten Spieler in der aktuellen Herrenmannschaft stammen aus Wangen und sind zu wichtigen Bestandteilen der aktiven Mannschaft durch die konsequente Jugendarbeit der MTG geworden. Im Grußwort zum Spiel thematisierte Staudacher dies selbst, der viele Jahre die Jugend trainierte und seit 2019 die junge Herrenmannschaft coacht. Das Publikum hat an diesem Abend die MTG gefeiert, wie schon lange nicht mehr und die Mannschaft motiviert: „Genau das brauchen wir, diese Intensität und Leidenschaft in der Mannschaft und 600 Leute, die völlig unglaublich heute waren. So macht es einfach Spaß und darum machen wir das,“ sagte Staudacher stolz auf die HandballHochburg Wangen, die die Mannschaft lautstark unterstützte: „Wie sie uns nach vorne gepeitscht haben und mitgegangen sind. Wie meine Spieler das aufgesogen haben und mitgenommen haben und sich dadurch anstecken ließen, das ist so viel wert. Ich bin echt froh, dass wir so ein tolles Publikum in Wangen haben.“