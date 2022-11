Handball-Verbandsliga: Knappe Niederlage für MTG-Frauen

Wangen (sz) - Die MTG-Frauen haben am vergangenen Samstag in der Handball-Verbandsliga eine bittere Niederlage gegen die SG Ober-/Unterhausen mit 23:24 erlebt.

Zuerst fanden die Wangenerinnen gut ins Spiel und gingen mit 3:0 in Führung. Das fehlende Wurfglück, aber auch zahlreiche Unkonzentriertheiten sorgten dafür, dass der Gegner in der Mitte der ersten Halbzeit zum ersten Mal mit 5:4 in Führung ging. Mit einem Rückstand von 10:13 gingen die Wangenerinnen in die Halbzeitpause. Aufgrund der mangelhaften Chancenverwertung und zahlreichen technischen Fehler konnte die MTG den Rückstand in der zweiten Halbzeit nicht aufholen, hielt aber das Spiel bis zum Schluss offen. Drei Minuten vor Spielende verkürzten die Damen den Rückstand auf 22:23, doch die Zeit lief MTG davon. Die Gäste reagierten postwendend mit einem Anschlusstreffer. Das 23:24 half Wangen auch nicht mehr. „Eine schmerzhafte Niederlage, die wir uns aber selbst zuzuschreiben haben. Wir müssen lernen, in gewissen Situationen etwas abgezockter zu agieren“, sagte Trainer Zsolt Balogh nach der Partie.