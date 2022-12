Handball-Verbandsliga: Die letzte Auswärtsfahrt in diesem Jahr

Für die Handballer der MTG Wangen steht an diesem Sonntag das letzte Spiel in der Hinrunde in der Verbandsliga an. Die Fahrt geht nach Ostwürttemberg, zum TV Steinheim/Albuch. Es ist das letzte Spiel für die MTG vor der Pause zur Rückrunde im Januar. Wie schon am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenersten, TV Reichenbach, wartet ein weiterer starker Gegner zum Jahresende auf das Team von Sebastian Staudacher: „Mit Steinheim haben wir einen guten Gegner, der sehr gut dasteht. Es sind gute Handballer mit erfahrenen Spielern und jungen Spielern.“

Steinheim beendete bereits die vergangene Saison mit einem starken zweiten Platz in der Tabelle und startete ebenso erfolgreich in die aktuelle Saison, mit einem dritten Platz nach der MTG Wangen. Dennoch, der Tabellenplatz spielt für Staudacher keine große Rolle: „Der ist egal. Hauptsache wir sind auf einem guten Weg und machen einen Schritt in die richtige Richtung und dabei sind wir gerade, denke ich.“ Dass sie das sind, hat die Mannschaft bereits bewiesen. Ein starkes Unentschieden im Spitzenspiel gegen den TV Reichenbach war nur ein Erfolg von vielen in dieser Saison. Mit neun Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage haben sich die Wangener zu einem extrem starken Gegner in der Verbandsliga etabliert. Das Saisonziel von Timo Feistle, Sportlicher Leiter der Männer, hat sich bis jetzt mehr als erfüllt: „Wir wollen den Abstand zur Spitze der Liga verringern und länger vorne mitmischen.“

Daran will man natürlich festhalten. Auch wenn am Sonntag ein paar Feldspieler krankheitsbedingt wackeln. David Paul, Linksaußen, fällt definitiv aus; durch seine Verletzung mit einer blutigen Nase im Heimspiel gegen den TV Reichenbach. Nils Hindelang und Michel Fischer, beides Kreisspieler, sind fraglich. Wer bis Sonntag wieder fit ist, bleibt bis dahin offen. Staudacher macht sich keine Sorgen und sieht es positiv: „Wir haben diese Saison insgesamt Glück und wenig Ausfälle gehabt.“ Bleibt zu wünschen, dass dies auch so anhält. Denn zur letzten Saison fielen viele Schlüsselspieler durch schwere und langwierige Verletzungen aus.