Mehr als 2000 Nachwuchshandballer in Wangen: Der Allgäu-Cup feiert sein Comeback

Schon früh in diesem Jahr war man sich im rund 30-köpfigen Organisationsteam einig: „Der Kempa Allgäu-Cup 2022 muss nach den coronabedingten Absagen in den Jahren 2020 und 2021 in diesem Jahr unbedingt wieder stattfinden!“ Da Veranstaltungen dieser Größenordnung aktuell wieder ohne Einschränkungen möglich sind, feiert das vom Handballjugend-Förderverein veranstaltete Turnier nun von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Juli, sein Comeback, wie es in einer Mitteilung heißt. Allerdings stünden die Organisatoren der 68. Auflage des Turniers für Nachwuchsmannschaften aus dem süddeutschen Raum und dem Vorarlberg heuer wegen der Umbaumaßnahmen für die Landesgartenschau vor einer zusätzlichen logistischen und organisatorischen Herausforderung.

Am Veranstaltungswochenende „soll sowohl der sportliche Wettkampf als auch das Erlebnis drum herum und vor allem der Spaß am Miteinander im Mittelpunkt stehen“, sagt Julia Feistle, die Fördervereins-Vorsitzende. Das Organisationsteam, die rund 200 Helfer aus der MTG-Handballabteilung sowie die Sponsoren seien motiviert, allen Teilnehmern und Besuchern „ein fantastisches Wochenende voller gemeinsamer Momente zu ermöglichen“.

Zeltstadt erstmals im Stadion

Da das Gelände um die Argenhalle sowie die Alte Sporthalle nicht zur Verfügung stehen, wird die Anzahl an Spielfeldern auf dem Gehrenberg-Sportplatz entsprechend erhöht und das Festzelt sowie die Turnierzentrale ebenfalls dort aufgebaut. „Zudem werden die teilnehmenden Vereine in diesem Jahr erstmals ihre Zeltstadt im Allgäu-Stadion errichten und dort übernachten“, berichtet Feistle über die Neuigkeiten beim Allgäu-Cup 2022. Die neue Logistik und veränderte Abläufe seien eine Herausforderung.

211 Teams haben sich zum Turnier angemeldet. „Wir freuen uns, dass die Vereine uns die Treue gehalten haben“, so Feistle. Gespielt wird sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen von der A- bis zur E-Jugend, die F-Jugend spielt in gemischten Teams. Die heimische MTG Wangen ist mit 19 Mannschaften vertreten und stellt in jeder Altersklasse mit Ausnahme der weiblichen E-Jugend mindestens ein Team.

Los geht es am Freitag mit dem Jubiläums-Siebenmeterturnier

Los geht es am Freitag um 18 Uhr vor und im Festzelt auf dem Gehrenberg-Sportplatz mit der 10. Jubiläumsausgabe des Siebenmeter-Turniers für Hobbymannschaften mit anschließender „Hockete“, an dem 30 Teams teilnehmen. Das Jugendturnier beginnt am Samstag und Sonntag jeweils um 9 Uhr. Gespielt wird in der Argenhalle sowie auf elf Rasenplätzen auf den angrenzenden Gehrenberg-Sportplätzen. Während die D-Jugenden ihre Sieger bereits am Samstag ermitteln, spielen die E- und F-Jugendmannschaften ausschließlich am Sonntag. Die Finalspiele der C- bis A-Jugenden finden am Sonntag ab 14 Uhr in der Argenhalle statt.

Bereits seit Montag laufen die Aufbauarbeiten, damit am Freitagnachmittag die über 2000 Jugendlichen mitsamt Trainern, Betreuern und Fans in Wangen begrüßt werden können. Die Wettervorhersagen sind laut Organisatoren positiv, was die Vorfreude auf das Turnier-Comeback noch steigert.