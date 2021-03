Hand in Maschine eingeklemmt

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Mittwoch kurz nach 5.30 Uhr in einer Firma in der Pettermandstraße in Wangen gekommen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wollte eine 64 Jahre alte Arbeiterin einen Stau in einer Maschine beseitigen. Dafür hatte sie diese gestoppt. Während die Frau damit beschäftigt war, den Defekt zu beseitigen, begann das Gerät wider zu laufen und klemmte die Hand der 64-jährigen ein. Die Frau wurde schwer verletzt mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.