Hammond-Orgel wie von Zauberhand gespielt

Wie Morgentau perlten die ersten Noten ihres einzigartigen Instruments – der Hammond-Orgel – dem Publikum auf das Gehör. Schon das erste Stück, der „Early morning Blues“, lud dazu ein, die Augen zu schließen, um den frühen Moment zu genießen. Ein Vogel, der am Morgen eines Spätsommertages über die Terrasse flatterte, habe die Künstlerin inspiriert diesen einfühlsamen und swingenden Blues zu schreiben. Mit großer Herzlichkeit begrüßte die Künstlerin ihr Publikum und ließ zwischen ihren Stücken die Geschichten einfließen, die sie zu ihrer Komposition bewogen haben.

So beflügelten auch vier gelbe Schmetterlinge die Phantasie der Musikerin, die in ihrem Garten an einem wunderschönen Tag spielend durch die blaue Luft flogen. Dabei sei ihr Jazz-Walz „Four yellow butterflies“ entstanden. Dabei bringt die Künstlerin mit ihrer Orgel auf beeindruckende Weise naturgegebene Geräusche dem Publikum nahe. Instrumental wurde Dennerlein unterstützt von Marcel Gustke, der am Schlagzeug saß. Die beiden bildeten musikalisch eine Einheit, die perfekt aufeinander abgestimmt war.

Spannende Geschichten

Schon beinahe tanzend agierte Dennerlein auch in ihrer Fußarbeit an den Pedalen ihres Instruments. Und da ihr an diesem sehr viel liegt, erklärte sie dem Publikum, was da eigentlich auf der Bühne steht. Das über ein halbes Jahrhundert alte Instrument sei verknüpft mit dem Namen des amerikanischen Geschäftsmanns Laurence Hammond, der die gleichnamige Orgel erfunden hat. Die letzte ihrer Art sei 1975 gebaut worden. Und dadurch, das diese Instrumente in reiner Handarbeit geschaffen wurden, sei jedes ein Unikat mit eigenem Charakter.

Im Herzstück befinden sich Zahnräder und jeder musikalische Laut läuft über ein Tonrad. Über Röhren wird dann der weiche, warme Ton erzeugt. Nicht elektronisch wie bei Synthesizer. Mit den Füßen spielt Dennerlein die Bassklänge des Kontrabass.

Spannend schließlich ihre Geschichten, die sie mit dem Stück „Stormy weather blues“ verbindet. Als sie bei einem Open-Air Konzert, das auf einer Anhöhe stattfand, dieses Lied zum Besten gab, habe es so stark zu donnern und blitzen angefangen, dass das Konzert beendet werden musste. Und obwohl sie das Stück später nur noch in geschlossenen Hallen spielte, sei jedes Mal irgendetwas zu Bruch gegangen oder ein Gast umgefallen. „ Wagemutig“ spielte sie es für das Publikum im Jazz Point dennoch und kann nun festhalten, dass hier in Wangen alles gut ging.

Die letzte Stück „Get it on“ war funky und hätte eigentlich dazu verleitet das Tanzbein zu schwingen. Doch angesichts des angefüllten Raumes musste man die durch das Stück übertragene Energie mit Fußwippen freisetzen.

Nur ungern ließ man die beiden Musiker von der Bühne. Da verstand es sich von selbst, dass lauthals eine Zugabe gefordert wurde. Der „Orgelboogie“ entließ das Publikum beschwingt auf den Heimweg.