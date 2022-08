Halbzeit bei den Festspielen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Schauspieler der Festspiele Wangen sind dankbar über ein Auto, welches sie vom Autohaus Dreher Wildmoser GmbH für die Proben und Spielzeit zur Verfügung gestellt bekommen. „Gerade während der Spielzeit ist es ein Genuss, mit dem Auto zu den Aufführungen fahren zu können“, so Johanna Reinders vom Festspiel Ensemble. „Jetzt haben wir schon Halbzeit und es macht echt Freude, hier in Wangen zu spielen.“ Wer zu den Festspielen kommt kann noch bis zum 21. August Johanna Reinders als „Lämmchen“ in „Kleiner Mann was nun?“ und als „Marie“ in „Des Kaisers neue Kleider“ bewundern.