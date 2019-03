Hajo Fickus präsentiert sein Solo-Programm in der Bücherei

Der Wangener Theatermacher Hajo Fickus zeigt am Samstag, 30. März, um 20 Uhr in der Bücherei im Kornhaus noch einmal sein Solo-Programm „Die Grazie des Heinrich von Kleist“.

Im Zentrum der szenischen Collage, die 2011 zum 200. Todestag Kleists entstand, steht laut Mitteilung sein Essay „Über das Marionettentheater“, der das Spannungsverhältnis zwischen Reflexion und Unmittelbarkeit thematisiert. Hinzu kommen vor seinem Suizid geschriebene Abschiedsbriefe an Freunde und Verwandte. Ergänzt wird das Programm durch die poetische Reflexion „Am Wannsee“ von Hajo Fickus. In verschiedenen Facetten entstehe so das Bild eines immer noch rätselhaften Außenseiters, der literarisch und politisch zwischen den Stühlen seiner Zeit saß, bis heute erstaunlich modern wirke und nichts von seiner Faszination verloren hat. Karten sind an der Abendkasse und im Vorverkauf in der Bücherei erhältlich.