Hajo Fickus liest eigene Lyrik und Prosa in Wangen

Am kommenden Freitag, 6. August, liest der Wangener Theatermacher ist Hajo Fickus um 16 Uhr im Café Blumenreich (Bindstraße 5) aus selbstverfassten Gedichte und Erzählungen. Unter dem Titel „rein in den mund – raus aus dem mund“ präsentiert er eine Auswahl aus heiteren und ernsten, eher persönlichen und teils auch politischen Texten älteren und neueren Datums: von Sprachspielereien über Liebesgedichte bis hin zu aktuellen Texten über die derzeitige Pandemie. Fickus ist seit 20 Jahren als Autor literarischer Texte aktiv, die teilweise in Anthologien und literarischen Zeitschriften veröffentlicht wurden. Der Eintritt zu der Lesung ist frei, die Anzahl der Zuhörer ist aber corona- und raumbedingt begrenzt, deshalb wird eine telefonische Anmeldung unter 07522/7728116 empfohlen.