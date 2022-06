Händlerflohmarkt und Salsanacht locken wieder

Zum Händlerflohmarkt und zur Salsanacht lädt Wangen am Freitag, 15. Juli, ein. Die Geschäfte in der Wangener Altstadt nutzen den Händlerflohmarkt jedes Jahr, um ihre Lager zu räumen. Das bedeutet auch: im Angebot sind neue Artikel – oft zu Schnäppchenpreisen. Da finden sich viele tolle Angebote vom Gürtel, über Handtaschen, Schuhe, Mode, Wohnaccessoires oder Bücher und vieles mehr. Manchmal bieten Händler auch nicht mehr gebrauchte Regale oder andere Einrichtungsgegenstände an.

Ab 10 Uhr wird an den Flohmarktständen in der ganzen Stadt verkauft. Kundige Händlerflohmarktbesucherinnen und –besucher sehen sich meistens schon vorzeitig um, damit sie zugreifen können, wenn die Gelegenheit sich bietet.

Die Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe steht hinter der Organisation dieses Tages, der jedes Jahr Scharen von Besuchern nach Wangen bringt. Ihr Geschäftsführer Christoph Morlok freut sich: „Es ist toll, dass vor den meisten Geschäften ein Flohmarktstand zu finden ist. Das macht das Bummeln immer attraktiver“, sagt Morlok.

Der Tag klingt mit der Salsanacht aus, die den Wangener Marktplatz in ein Meer aus Salsatänzern verwandelt. Zunächst zeigt ab 18 Uhr die Salsaschule Salsa Fusion ihre Choreografien. Für die heiße Musik sorgt mit „Son Pa Ti“ die legendäre Band mit Spitzenmusikern aus der Region und aus der Karibik. Ab 19 Uhr stehen sie auf der Bühne vor dem Rathaus und holen mit ihren Rhythmen das tanzbegeisterte Publikum von den Sitzen.