Händlerflohmarkt in Wangen lockt mit attraktiven Preisen

Die Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe in Wangen lädt am Freitag, 16. Juli, zum Händlerflohmarkt ein. Die Fachgeschäfte in der Altstadt nutzen den Händlerflohmarkt jedes Jahr, um ihre Lager zu räumen. Das bedeutet auch: im Angebot sind neue Artikel – sehr oft zu absoluten Schnäppchenpreisen. Da finden sich viele tolle Angebote vom Gürtel, über Handtaschen, Schuhe, Mode, Wohnaccessoires oder Bücher und vieles mehr. Manchmal bieten Händler auch nicht mehr gebrauchte Regale oder Deko-Gegenstände an. Der Verkauf an den Tischen vor den Geschäften beginnt um 10 Uhr und endet um 18 Uhr. Geübte Händlerflohmarktgänger sehen sich meistens schon vorher um und prüfen das Angebot, um dann gezielt einzukaufen.

In diesem Sommer lohnt sich der Einkauf in den Wangener Geschäften gleich doppelt, denn die Gemeinschaft der Händler in der Stadt verlost attraktive Einkaufsgutscheine, die das Wiederkommen leicht machen. Der Weg zum Glück führt über einen Einkauf bei einem Mitglied der Leistungsgemeinschaft, der 10 Euro übersteigt. Dann gibt’s ein Glückslos. Dann nichts wie Lose ausfüllen, und in die Losboxen bei der Kreissparkasse und der Volksbank Allgäu-Oberschwaben einwerfen. Am Ende werden Preise im Gesamtwert von 4000 Euro verlost.

Die Aktion läuft bis zum Händlerflohmarkt am Freitag, 16. Juli 2021. An diesem Tag wird auch wieder eine Losbox auf dem Marktplatz stehen. Die Gewinner werden ab Dienstag, 20. Juli 2021, auf der Homepage der Leistungsgemeinschaft unter www.wangen-punktet.de und in der Presse veröffentlicht.