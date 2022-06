Händels „The Messiah“ am 2. und 3. Juli

Der Oratorienchor Wangen führt Händels Oratorium „The Messiah“ (Messias), in der englischsprachigen Originalfassung auf. Das Konzert ist am Samstag, 2. Juli, in der Kirche St. Peter und Paul Lindenberg und am Sonntag, 3. Juli, Uhr in der St. Ulrichskirche Wangen, jeweils um 19 Uhr, zu hören. Unter der Leitung von Friedrich-Wilhelm Möller bringen das Barockorchester La Banda aus Augsburg mit seinen historischen Instrumenten und vier herausragende Vokalsolisten mit dem Oratorienchor ein unvergängliches Meisterwerk zum Klingen. Händel vertont im Messiah die Kernelemente der christlichen Botschaft und Bibeltexte. Weltberühmt sind die Chöre „Halleluja“ und „Amen“. Gerlinde Sämann (Sopran), Ulrike Malotta (Alt), Christian Rathgeber (Tenor) und Reuben Willcox (Bass) singen die Solopartien.

Karten gibt es im Vorverkauf: Buchhandlung Natterer, Wangen, Telefon 07522/2306, Tourist-Information Lindenberg, Telefon 08381/9284310 sowie Ticket-Portal www.reservix.de. Eintrittspreis: 20 Euro, 50 Prozent Ermäßigung bis 25 Jahre und bei Schwerbehinderung, 2 Euro Ermäßigung mit der SZ-Abo-Karte (nur im Vorverkauf).