H. G. Butzko und The London Quartetttreten in der Hägeschmide auf

H. G. Butzko ist mit seinem neuen Programm am Freitag, 22. März, um 20 Uhr in der Hägeschmiede zu sehen. Mit seinem zehnten Programm „Echt jetzt“ hangelt sich Butzko laut Mitteilung mit seinem Kabarettsolo getreu dem Motto „Logisch statt ideologisch“ vor allem an den Fragen entlang, was sich in den letzten 20 Jahren geändert hat und was nicht, welche Entwicklung zu begrüßen ist, und warum nur diese, und warum man alle anderen getrost in die Tonne treten kann.

The London Quartett ist am am Sonntag, 24. März, um 20 Uhr in der Hägeschmide zu Gast. Mit dem Programm „ Full English Brexit – Alles oder Nichts“ versucht das Quartett laut Pressemitteilung mit Witz, Klugheit und selbstgerechter Wut zu rechtfertigen und zu erklären, warum ihr Land beschlossen hat, die EU zu verlassen. Mit alten und neuen Songs erforscht das Quartett die Auswirkungen auf Großbritannien und Europa. Das Programm wird auf Deutsch präsentiert.