Gypsy Jazz am 28. Februar im Schwarzen Hasen von Beutelsau

Das „Swingtette de Bavière“ spielt am Freitag, 28. Februar, im Jazz Point im Schwarzen Hasen Gypsy Jazz. Für klare Töne, jazzige Linien und Melodien fürs Herz, stehen laut Veranstaltungankündigung die beiden Solisten Nico Franz an der Violine und Elias Prinz an der Gitarre, die sich bei der Preisverleihung des Jugendmusikförderpreises Allgäu kennenlernten und seither ihren gemeinsamen musikalischen Weg gehen. Das Fundament für ihr Zusammenspiel liefern Elias' Vater Jonas Prinz und Benjamin Wesch, beide an der Rhythmusgitarre und Chris Hertel am Kontrabass.