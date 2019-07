Gute Turnergebnisse auf Landesebene

Insgesamt zehn Turnerinnen und Turner des Turnverein Eisenharz und ein Turner der MTG Wangen haben an den baden-württembergischen Mehrkampfmeisterschaften in Heidenheim teilgenommen. Das beste Ergebnis erzielte der Eisenharzer Hannes Müller.

Ein Mehrkampf ist dabei eine Mischung aus Geräteturnen und Leichtathletik. In der Jugend werden dabei sechs Disziplinen absolviert, bei den Erwachsenen gibt es acht Disziplinen. Leichtathletik beinhaltet dabei die Disziplinen Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen und Schleuderball (nur bei den Erwachsenen). Beim Turnen werden von den Mädels die Geräte Boden, Stufenbarren und Sprung in der Jugend absolviert, bei den Erwachsenen zusätzlich der Schwebebalken. Bei den männlichen Teilnehmern werden Übungen am Boden, Barren, am Reck und am Sprung (nur Erwachsene) geturnt.

Am Samstag starteten Marie Teiber (TVE) und Eva-Maria Netzer (TVE) beim württembergischen Landesfinale der Mehrkämpfe mit P-Stufen. Marie Teiber konnte dabei in der Altersklasse W10 einen sehr guten Wettkampf abliefern und verpasste das Podest nur knapp mit Rang vier. Auch Eva-Maria Netzer konnte sich gegen ein großes Starterfeld von 31 Teilnehmerinnen durchsetzen und den dritten Platz in der Altersklasse W13 erreichen.

Die anderen Teilnehmer starteten am Sonntagmorgen in den Wettkampf. Vera Teiber (TVE) erreichte dabei in der Altersklasse W 12/13 Rang sechs, genauso wie Jana-Marie Weber (TVE) in der Altersklasse W 14/15. Marie Müller (TVE) konnte sich in der Altersklasse W 16/17 mit dem Vizemeistertitel küren. Dabei zeigten Jana-Marie und Marie beim Wettkampf die jeweils beste Leistung im Kugelstoßen in ihren Altersklassen.

Nico Steinhauser auf Platz zwei, Pascal Schober direkt dahinter

In der Altersklasse M 14/15 starteten Jakob Teiber (TVE) und Julian von Kirn (TVE). Beide turnten einen soliden Wettkampf und erreichten Rang drei (Teiber) und Rang vier (von Kirn). Jakob zeigte dabei am Barren die beste Leistung der Altersklasse. In der Altersklasse M 16/17 starteten Nico Steinhauser (TVE) und Pascal Schober (MTG). Steinhauser erreichte Platz zwei mit den besten Ergebnissen im Sprint und Weitsprung und konnte sich gegen drittplatzierten Schober, dem besten Teilnehmer der MTG, durchsetzen.

In der Altersklasse M 20+ starteten Hannes Müller (TVE) und Stefan Merath (TVE). Müller konnte dabei mit guten Leistungen im Turnen einen Vorsprung auf den Zweitplatzierten ausbauen und sich mit den besten Leistungen am Boden (zusammen mit Stefan Merath), Barren und Reck durchsetzen. Somit darf er sich nun Württembergischer Mehrkampfmeister nennen. Stefan Merath erreichte Rang drei.