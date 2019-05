Gute Sache, aber zu wenig Aussteller

Kletterwand, Gewinnspiel, Information: Die Wangener Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) feierte am Samstag sein hundertjähriges Bestehen mit der Bevölkerung auf dem Postplatz standesgemäß. Wer wollte, konnte sich über den Verein oder auch über Touren informieren oder in der Kinderbastelecke Steine bemalen. „Dort waren nicht nur Kinder am Werk, sondern auch Ältere“, erzählte Jürgen Woidschützke aus dem Vorsitzendenteam schmunzelnd. Überhaupt zeigte sich der Verein mehr als zufrieden: „Auch am Mittag sind noch viele gekommen, haben gemütlich Kuchen gegessen und sich ausgetauscht. Wir haben unser Ziel erreicht.“ Bei der kleinen Outdoormesse stellten drei Sportgeschäfte und zwei Buchhändler ihr Angebot vor. Neben einem Hüttenwochende für die Mitglieder steht im Jubiläumsjahr für den DAV auch noch der große Festakt am Samstag, 9. November, in der Stadthalle auf dem Programm. (swe)