Gute Platzierungen für Nenads Karateschule

Trainer Nenad Mihajlovic hat mit acht seiner Schüler am Best-of-Six-Turnier im Karate Kumite (Kämpfen auf Punkte) des Kampfkunst-Kollegiums in Friedrichshafen teilgenommen. Das Turnier war für die 2017 gegründete Wangener Karateschule ein voller Erfolg. Die engagierten Kämpferinnen und Kämpfern, davon fünf Debütanten, konnten einige gute Plätze erlangen.

Bei den Mädchen 9 bis 12 Jahre bis 35 Kilogramm sicherte sich Elena Manojlovic den ersten Platz und Silvana Gjokaj als Debütantin den Platz. Ebenso bei den Mädchen 13bis 14 Jahre bis 60 Kilogramm konnte Melina Fricker bei ihrem Turnierdebüt einen hart erarbeiteten zweiten Platz erzielen.

Bei den Jungs 9 bis 12 Jahre bis 35 Kilogramm sicherten sich die Debütanten Miran Aras und Raphael Grisafi den fünften und den vierten Platz mit starken Leistungen. Bei den Jungs 9 bis 12 Jahre bis 45 Kilogramm konnte Plantor Komoni in einem starken Teilnehmerfeld sein Debüt mit einem fünften Platz feiern, ebenfalls in dieser Kategorie hatte Noah Mihajlovic in einem starken Duell um den dritten Platz die Oberhand und sicherte sich somit Bronze. Neo Dittrich, der sich super durch die Vorrunden kämpfte, verlor das Finale knapp und erlangte einen sehr guten zweiten Platz.