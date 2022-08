Gute Platzierungen für die SG Niederwangen

Drei Sportler der SG Niederwangen haben an den 47. Abendsportfesten des TSV Fischbach teilgenommen.

Philipp Groll, Thomas und Patrick Nuber versuchten, im 3000-Meter-Lauf ihre persönlichen Bestzeiten zu verbessern. Bei leichtem Nieselregen und angenehmen Temperaturen machten sich 15 Teilnehmer auf die siebeneinhalb Stadionrunden. Von Beginn an wurde das Feld von Felix Beck von der TSG Balingen angeführt und nach 3:06 Minuten war der erste Kilometer absolviert. Das Tempo blieb gleichmäßig hoch und Beck gewann letztlich in 9:22 Minuten. Patrick Nuber konnte das Tempo bis zum Zielsprint mitgehen und wurde in 9:24 Minuten Zweiter. Philipp Groll und Thomas Nuber kamen kurz dahinter in 9:39 Minuten und 9:45 Minuten als Dritt- und Viertplatzierter ins Ziel und stellten jeweils neue persönliche Bestzeiten auf.