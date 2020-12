Gutachterausschuss im Allgäu soll weiter wachsen

Wahrscheinlich waren an den Raubüberfällen am Montagabend in Lindau zwei Täter beteiligt. Davon geht die Polizei inzwischen aus. Denkbar sei auch, dass sich der Täter zwischendurch umgezogen hat.

Nach ersten Ermittlungen am Dienstagmorgen stellen sich die Überfälle vom Montag etwas anders dar, erklärt Polizeisprecher Holger Stabik im Gespräch mit der LZ. Denn die Lindauer Kripo geht inzwischen davon aus, dass ein anderer Täter die Jet-Tankstelle in der Friedrichshafener Straße überfallen hat als der, der zuvor vor allem im Bereich ...