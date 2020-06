Gruppe zerstört Figuren in Kindergarten

In der Nacht auf Samstag sind im Wangener Danneckerweg beim städtischen Kindergarten Im Ebnet die von Kindern auf Holzplatten gemalten Figuren beschädigt worden.

Eine bislang unbekannte Personengruppe trat laut Polizeibericht am Kindergarten bei 13 Figuren die Oberkörper ab und stellte diese anschließend am Zaun zur Schau. Im weiteren Verlauf ihrer Vandalismustour leerte die bislang unbekannte Gruppe mehrere Mülleimer aus, verteile den Unrat in der näheren Umgebung und stieß zu guter Letzt ein Dixi-Klo um. Durch den Vandalismus entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich, wobei dieser für die Kinder unerheblich sein dürfte. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 9840 zu melden.