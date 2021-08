Gruppe Quadro Nuevo gibt ein Kinderkonzert

Melodien für Kinder geben am Donnerstag, 12. August, um 17 Uhr (Einlass: 16:30 Uhr) die Gruppe Quadro Nuevo auf der Seebühne des Strandbads Kißlegg zum besten.

Die vier Musiker erklären laut Pressemitteilung ihre Instrumente und tragen traditionelle Kinderlieder mit Lust und Laune vor. So etwa „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“, „Hejo, spann den Wagen an“ oder auch „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“. Es darf jeder mitsingen, klatschen und trommeln. Dazu spielen die Virtuosen auch eigene Stücke, die von ihren Abenteuern erzählen. Gerne dürfen die Kinder auch Fragen stellen: Was ist euer schnellstes Lied? In wie vielen Ländern wart ihr schon? Wie kam damals die Harfe auf das Kamel?

Die vier Musiker von Quadro Nuevo sind selbst Eltern und sagen über ihr Kinderlieder-Album: „Wir freuen uns immer sehr, wenn Kinder zu unseren Konzerten kommen. Früher waren wir selber mal Kinder und haben von unseren Großeltern und Müttern Kinderlieder gehört. Jetzt wollen wir diese Lieder an euch und unsere eigenen Kinder weitergeben, damit sie nicht verloren gehen. Deshalb haben wir sie so schön wir können aufgenommen. Und weil wir nicht sehr gut singen, haben wir sie mit unseren vielen Instrumenten gespielt. Ihr könnt gerne nach Lust und Laune dazu singen!“