Grundschullehrer Silvio Krezdorn geht in den Ruhestand

Mit einer kleinen Feier ist Lehrer Silvio Krezdorn in den Ruhestand verabschiedet worden, teilt die Grundschule Schomburg mit. Mehr als zwei Jahrzehnte sei er Lehrer an der Grundschule gewesen und habe mit seinen Ideen die Schule maßgeblich und nachhaltig geprägt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Unter anderem sei es seine Initiative gewesen, dass rund um die Schule Blühwiesen und ein Schulteich entstanden sind. Zwölfmal habe er als Klassenlehrer eine dritte Klasse übernommen und die Kinder auf den Übergang in die weiterführenden Schulen vorbereitet und als Sportlehrer in allen Klassen habe er jedes Kind der Schule gekannt. Krezdorn sei es nicht nur wichtig, dass die Schüler einen Bezug zur Natur rund um die Schule bekamen. Er habe fast jährlich mit Schülerteams an sportlichen Wettbewerben teilgenommen – im Pokalschrank sind die Ergebnisse zu bewundern.