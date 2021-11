Grundschule Deuchelried erhält neue E-Gitarre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei den Kindern der Gitarren-AG an der Grundschule Deuchelried war die Freude groß: Als besonderes Highlight darf in der AG nun auch die E-Gitarre bespielt werden und sicher macht dies nicht nur große Freude, sondern ist auch ein Anreiz zum Sich-Mühe-Geben und Üben. Seit langem werden an der Grundschule die Wangenpunkte gesammelt. Viele Eltern, Großeltern, etc. haben ihre Punkte gespendet. Doch auch in vereinzelten Wangener Geschäften stehen Sammelboxen für die Deuchelrieder Schule. Nun konnte sich die Gitarren-AG ihren lang gehegten Wunsch erfüllen. Allen Punkte-Spendern ein herzliches Dankeschön! Foto: Tanja Ladenburger