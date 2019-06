Gruß eines geistig Behinderten löst Prügelei aus

Nach einem Klassentreffen und einem Barbesuch sind im September vergangenen Jahres drei junge Männer in einer Gemeinde im Altkreis Wangen zusammengeschlagen worden. Auch wurde auf einen am Boden liegenden noch weiter eingetreten. Dafür mussten sich zwei Brüder vor dem Wangener Amtsgericht verantworten. Wie es zu der gefährlichen Körperverletzung kam und was der Gruß eines Menschen mit geistiger Behinderung damit zu tun hat, kam Stück für Stück ans Licht.

Die beiden Angeklagten, die ohne Verteidiger im Gericht erschienen sind, hatten wohl unterschiedliche Strategien für die Verhandlung. Der ältere der beiden Brüder sagte im kompletten Prozess gar nichts, der jüngere gab schon in den ersten Minuten zu Protokoll: „An dem Tag haben wir uns gar nicht getroffen, ich denke es handelt sich um eine Verwechslung.“ Später würde er diese Aussage revidieren.

Zunächst traten nacheinander die drei mutmaßlichen Opfer in den Zeugenstand. Der erste, das am heftigsten verletzte Opfer, schilderte, was der Schlägerei voraus ging: „Wir hatten uns für ein Klassentreffen eine Grillhütte gemietet und sind anschließend noch in eine Bar bis circa vier Uhr morgens.“ Zu viert haben sie dann den Heimweg angetreten. Der vierte – er kam nicht zu Schaden – habe eine geistige Behinderung. Dieser habe, wie es seine im Ort bekannte Art sei, einen Vorrübergehenden mit „Hey du“ gegrüßt. Der Passant – einer der Angeklagten - habe sich offensichtlich provoziert gefühlt und die Gruppe gefragt: „Wollt ihr Stress?“. Daraufhin habe einer im sozialen Bereich tätiger Zeuge, wie er sagte, nicht deeskalierend reagiert. Er sei nach eigenen Angaben „mittelmäßig“ alkoholisiert gewesen und als selbsternannter Wortführer der Gruppe auch „ziemlich spritzmündig“. Beispielsweise habe er gerufen: „Ich bin hier unten eine Legende.“ Die Situation schaukelte sich hoch. Zigarettenstummel wurden hin und her geschnippt. Trotzdem konnte die Gruppe ihren Heimweg fortsetzen.

Freunde eilen zur Hilfe

Etwa 200 Meter weiter sei der Mann dann aber mit einem zweiten Mann „ums Eck“ gekommen. „Dann wurde viel geschlagen, viel gehauen“, so der Zeuge. Zuerst auf ihn allein, dann auf seine beiden zur Hilfe eilenden Freunde. Die Situation habe sich erst beruhigt, als er die Polizei anrief.

Dort wo die Schläger nach seiner Vermutung herkamen, schaute er aufs Klingelschild und baute in den darauffolgenden Tagen per Telefon Kontakt auf. Als der Richter nachhakte, was am Telefon gesprochen wurde, wollte sich der Zeuge zunächst nicht erinnern. Er stotterte, begann Sätze ohne sie zu beenden und sein Bein fing an zu zittern. Von der Staatsanwältin wurde er an die Wahrheitspflicht erinnert, vom Richter gefragt: „Haben Sie Angst?“ Darauf gab es keine Antwort. Aber der Inhalt des Telefonats war ihm plötzlich wieder präsent.

"Das Ganze war eine doofe Aktion"

Für die Angeklagten entlastend betonte der Zeuge: „Man hat sich bei mir entschuldigt, war reuig. Das Ganze war eine ganz doofe Aktion, aber jeder macht Fehler. Deshalb habe ich auch keine Anzeige erstattet.“ Nun meldete sich auch einer der Angeklagten wieder zu Wort und zog, während sein Bruder immer noch schwieg, den Fokus auf sich: „Ja, also das stimmt eigentlich alles so, wie er es gesagt hat. Aber ich war allein.“

Die beiden anderen Zeugen beschrieben die Septembernacht, wie ihr Kumpel. Bekräftigten, dass dieser „es einfach nicht hinnehmen wollte“, dass man einen Behinderten anpöbelt. Einer der beiden habe auch beobachtet, in welches Haus die beiden Täter verschwunden sind. Alle bekannten aber, dass sie betrunken waren und sich nicht mehr genau an Aussehen und Größe der Täter erinnern. Zumindest nicht beider: Da den älteren der beiden Brüder kein Zeuge eindeutig wiedererkannte, beantragte die Staatsanwältin ihn freizusprechen. Den jüngeren machte sie darauf aufmerksam, dass es für ihn strafmildernd sein könnte, wenn er sich bei den drei Opfern entschuldigen würde, da er „eindeutig beteiligt“ gewesen sei. Er entschuldigte sich nicht.

Die Staatsanwältin plädierte für eine Freiheitsstrafe von einem Jahr. Wohlgemerkt nicht zur Bewährung ausgesetzt, da der vorbestrafte Angeklagte bestehenden Bewährungsauflagen nicht nachkam und deshalb in den kommenden Tagen eine Haftstrafe antreten muss. Der Richter teilte die Auffassung der Staatsanwaltschaft in dieser Hinsicht und verurteilte ihn zu zehn Monaten Freiheitsstrafe – nicht zur Bewährung. Für seinen älteren Bruder gab es wegen mangelnder Beweise einen Freispruch.