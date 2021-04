Großmutter will, dass ihrem Enkel geholfen wird

Schüler sowie Eltern und Lehrer müssen sich auf Homeschooling einstellen. Die Öffnung der Schulen richtet sich auch laut der neuen Corona-Notbremse der Bundesregierung nach den Inzidenzzahlen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) für die jeweiligen Landkreise veröffentlicht. Die basieren auf den Daten der Kreisgesundheitsämter und des Landesgesundheitsamtes.

Nach der Änderung des Infektionsschutzgesetzes des Bundes (der so genannten „Bundes-Notbremse“) werden die Schulen im Alb-Donau-Kreis und in der Stadt Ulm ab Montag wieder in den ...