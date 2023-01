Großes Tischtennisturnier in Blitzenreute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Auftakt der Rückrunde sind alle Damen und Herren des Tischtennisbezirkes Allgäu-Bodensee am Sonntag, 15. Januar, in die Biegenburg-Halle in der Bauhofstrasse 41 nach Blitzenreute zur zweiten Bezirksrangliste der Saison 2022/23, in allen Klassen, eingeladen.

Der Durchführer des Turnieres, der SV Blitzenreute, Abteilung Tischtennis, erwartet bis zu 150 Teilnehmer aus dem gesamten Bodenseeraum und dem Allgäu.

Die Halle ist am Sonntag ab 8 Uhr geöffnet, um das Einspielen auf den 16 Tischen zu ermöglichen. Das Turnier selber startet unter der Gesamtleitung des Einzelsportbeauftragten des Tischtennisbezirkes Allgäu-Bodensee, Egon Zietlow und der Turnierleitung von Chris Kratzenstein und Andreas Roth um 9 Uhr mit den Herrenklassen D bis F. Ab 13.30 Uhr greifen die Herren der Klassen A, B, C und Sonderklasse in das Geschehen ein. Auch für die Damen aller Klassen beginnt jetzt das Turnier.

Anmeldungen sind per Mail an kratzenstein@ttbw.de oder per Handy an 0160/963 164 05, Chris Kratzenstein, bis spätestens Mittwoch, 11. Januar (Meldeschluss 0 Uhr) zu senden. Die gesamte Ausschreibung mit den Klasseneinteilungen, den Regularien und das Anmeldeformular sind auf der Homepage des TT Bezirkes Allgäu- Bodensee unter https://www.ttbw.de/allgaeu-bodensee abrufbar.

Für das leibliche Wohl und einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgt die Tischtennis Abteilung des SV Blitzenreute.