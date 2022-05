Die zahlreichen Baustellen in der Stadt haben offenbar findige Maischerzler aufs Korn genommen. Am Ortseingang in der Humbrechtser Straße haben sie diese Tafel etwas modifiziert und die Aufschrift „Große Kreisstadt“ in „Große Baustelle“ abgeändert. Entdeckt hat das Schild der Wangener Georg Maurer. Foto: Maurer