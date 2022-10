Groove Night lockt am Samstag nach Deuchelried

Zum elten Mal lädt der Förderverein für musikalische Jugendarbeit Deuchelried am Samstag, 15. Oktober, zusammen mit der Musikkapelle zur Groove Night in die Turnhalle in Deuchelried ein.

Zwei Live-Bands wollen für beschwingte Feierlaune sorgen und das junge Publikum zum Tanzen und Singen animieren. Den Einstieg macht die Band „Only For Tonight“: sechs junge Deuchelrieder Musiker mit Sophia Hänsler als Sängerin. Als zweite Gruppe tritt BrassBrutal“ aus dem Raum Memmingen auf. Musikalisch erwartet die Gäste laut Pressemitteilung von HipHop über Brass-Stücke bis zu Rock-Klassikern so ziemlich alles. Während der Umbaupause und nach Ende des Livekonzerts wird DJ Chrisbo das Publikum in Schwung und bei Laune halten. Beginn ist um 19 Uhr. Einlass ab 16 Jahre mit Party-Pass (Ausweiskontrolle). Der Eintritt kostet neun Euro.